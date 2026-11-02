தர்மபுரி மாவட்ட உழவர் சந்தைகளில் இயற்கை விளைபொருட்கள் விற்பனை
தர்மபுரி மாவட்ட உழவர் சந்தைகளில் இயற்கை விளைபொருட்கள் விற்பனை
UPDATED : நவ 02, 2026 03:21 AM
ADDED : நவ 02, 2026 02:22 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி உழவர் சந்தையில் இயற்கை மற்றும் அங்கக வேளாண் விளைபொருட்களை விற்பனையை, வேளாண் வணிக துணை இயக்குனர் இளங்கோவன் நேற்று தொடங்கி வைத்தார்.
விவசாயிகள்
இடைத்தரகர்கள் இன்றி விவசாய பொருட்களை நேரடியாக நுகர்வோரிடம் விற்பனை செய்யும் வகையில், நெல் ரகங்கள், சிறுதானியங்கள், பயறு வகைகள், காய்கறிகள், பழங்கள், மிளகாய், மஞ்சள், மிளகு உள்ளிட்ட மசாலா பொருட்கள், நாட்டுக்கோழி முட்டைகள், தேன் மற்றும் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்ட மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களை, உரிய சான்றிதழ் அல்லது சரிபார்ப்பு நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு விற்க, மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்திருந்தது. அதன்படி, தர்மபுரி உழவர் சந்தையில் இயற்கை விளைபொருட்கள் விற்பனை தொடக்க விழா நேற்று மாலை நடந்தது. உழவர் சந்தை நிர்வாக அலுவலர் இளங்கோவன் தலைமை வகித்தார். வேளாண் வணிக துணை இயக்குனர் இளங்கோவன், இயற்கை விளைபொருட்கள் விற்பனை ஸ்டால்களை திறந்து வைத்து, முதல் விற்பனையை தொடங்கி வைத்தார். விவசாய விளை பொருட்கள் விற்பனை, நுகர்வோர் வரவேற்பை பொறுத்து, தினமும் விற்பனை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இதேபோன்று, மாவட்டத்திலுள்ள பாலக்கோடு, பென்னாகரம், ஏ.ஜெட்டிஹள்ளி மற்றும் அரூர் உழவர் சந்தைகளிலும், இயற்கை விளைபொருட்கள் விற்பனை நேற்று தொடங்கப்பட்டது. காரிமங்கலம் உழவர் சந்தையில் நாளை (செவ்வாய்க்கிழமை) விற்பனையை தொடங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.