பயணிகள் மனுக்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை சேலம் ரயில்வே கோட்ட கூடுதல் மேலாளர் உறுதி
பயணிகள் மனுக்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை சேலம் ரயில்வே கோட்ட கூடுதல் மேலாளர் உறுதி
UPDATED : அக் 23, 2026 06:51 AM
ADDED : அக் 23, 2026 05:48 AM
மொரப்பூர்: தர்மபுரி மாவட்டம், மொர ப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில், ரயில் பயணிகள் மற்றும் மக்கள் தொடர்பு திட்ட ஒருங்கிணை ப்பு கூட்டம் நேற்று நடந்தது.
சேலம் ரயில்வே கோட்ட கூடுதல் மேலாளர் சரவணன் தலைமை வகித்தார். இதில், அரூர், அ.தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., சம்பத்குமார், தமிழ்நாடு மாநில ரயில் பயனாளர்கள் கூட்டமைப்பு அமைப்பு செயலாளர் ரகுநாதன், ரயில் பயணிகள் சங்கத் தலைவர் விஷ்ணுபிரசாத், வணிகர் சங்க பிரதிநிகள் மற்றும் ஆட்டோ ஓட்டுனர்கள் சங்கத்தினர் உள்ளிட்டோர் கோரிக்கை மனுக்களை அளித்தனர்.
அதில், மொரப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் துவங்கப்பட்ட நாள் குறித்து, பெயர் பலகையை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பொருத்த வேண்டும். கொரோனாவிற்கு பின், ரத்து செய்த மங்களூரு - சென்னை சென்ட்ரல் எக்ஸ்பிரஸ், திருவனந்தபுரம் எக்ஸ்பிரஸ், மதுரை - சண்டிகர் எக்ஸ்பிரஸ், வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிய ரயில்களை மொரப்பூரில் நின்று செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சிங்காரத்தோப்பு முனியப்பன் கோவிலுக்கு செல்லும் வழியிலுள்ள குறுகிய சுரங்கப்பாதையை அகலப்படுத்த வேண்டும். ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஆட்டோக்கள் வந்து செல்ல இடம் ஒதுக்கி தரவேண்டும். தொட்டம்பட்டி மற்றும் அப்பியம்பட்டி அருகிலுள்ள சுரங்கப்பாதையில் மழை நீர் தேங்குவதை மின்மோட்டார் மூலம் வெளியேற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தப்பட்டது. கோரிக்கை மனுக்கை பெற்றுக்கொண்ட சேலம் ரயில்வே கோட்ட கூடுதல் மேலாளர் சரவணன், அப்பியம்பட்டி ரயில்வே தரைப்பாலம், முனியப்பன் கோவில் செல்லும் மண் சாலை ஆகியவற்றை பார்வையிட்டார். அப்போது, பெறப்பட்ட மனுக்களின் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தார்.
* பொம்மிடி ரயில்வே ஸ்டேஷனில், ரயில் பயணிகள் மற்றும் சங்கத்தினரிடம், சேலம் ரயில்வே கோட்ட உதவி வணிக மேலாளர் சரவணன் தலைமையில் ரயில்வே அதிகாரிகள் முன்னிலையில், பொதுமக்கள், ரயில்வே பயணிகளின் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடந்தது.