ஒகேனக்கல் குடிநீரின்றி தவிக்கும் தா.நடூரிலுள்ள பட்டியல் இன மக்கள்
ஒகேனக்கல் குடிநீரின்றி தவிக்கும் தா.நடூரிலுள்ள பட்டியல் இன மக்கள்
ADDED : நவ 18, 2026 05:54 AM
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி:தர்மபுரி
மாவட்டம் கடத்துார் ஒன்றியம் தாளநத்தம் ஊராட்சியில், 8 கிராமங்கள்
உள்ளன. இதில் தா.நடூர் பகுதியில், 100க்கும் மேற்பட்ட பட்டியல் இன
மக்கள் வசிக்கின்றனர். இவர்களுக்கு கல்வி, சுகாதாரம், குடிநீர்
என்பது கேள்வி குறியாக உள்ளது.
ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் தொடங்கியது
முதல், இன்று வரை, இம்மக்கள் வாழும் பகுதியான நடூர் கிராமத்திற்கு,
ஒகேனக்கல் குடிநீர் வழங்காமல், அரசு புறக்கணித்து வருகிறது. இம்
மக்கள் குடிநீரை விலை கொடுத்து வாங்கி பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
ஆழ்துளை கிணற்றில் வரும் உப்பு தண்ணீரை குடிக்கின்றனர். தாளநத்தம்
டி.அய்யம்பட்டி ஆகிய கிராமங்களுக்கு ஒகேனக்கல் குடிநீர்
செல்கிறது. ஆனால் இந்த, இரு கிராமத்திற்கிடையிலுள்ள நடூர் பகுதி
மட்டும் குடிநீர் இணைப்பின்றி புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த சில
ஆண்டுகளுக்கு முன், ஒகேனக்கல் குடிநீர் வழங்க, கட்டபட்ட மேல்நிலை
குடிநீர் தொட்டி, காட்சி பொருளாகவே உள்ளது. இதற்கு தாளநத்தம்
கிராமத்தில் இருந்து குடிநீர் குழாய் அமைத்து, குடிநீர் ஏற்றினால்
அப்பகுதி மக்களின் குடிநீர் பிரச்னை தீரும். ஆனால் கடந்த, 14
ஆண்டுகளாக எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் அரசு எடுக்கவில்லை. தொடர்ந்து
புளோரைடு கலந்த நீரை குடித்து வரும் இம்மக்களுக்கு, ஒகேனக்கல்
குடிநீர் வழங்க, மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க, அப்பகுதி மக்கள்
வலியுறுத்தி உள்ளனர்.