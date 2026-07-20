/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ பள்ளி சிறுமி மாயம்: போலீசார் விசாரணை
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:46 AM
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பென்னாகரம்: தர்மபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளி தாலுகா சந்தாரப்பட்டி கிரா-மத்தை சேர்ந்த சத்யா, 26. இவர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், காந்தி-நகர் பகுதியை சேர்ந்த ராஜா, 28 என்பவருடன் திருணமான நிலையில், கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக பிரிந்துள்ளனர்.
இந்த தம்-பதிக்கு, 5 வயதில் மகள் உள்ளார். இந்நிலையில், பெற்றோருடன் சத்யா மற்றும் மகள் வசித்து வருகிறார். கடந்த, 14ம் தேதி பள்-ளிக்கு சென்ற அவரது மகள் மாயமானார். சத்யா புகார்படி, பென்-னாகரம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.