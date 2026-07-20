/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ காதலன் இறந்த துயரத்தில் பள்ளி மாணவி தற்கொலை
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:53 AM
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பாலக்கோடு: தர்மபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு தாலுகா பட்டறஹள்ளி கிரா-மத்தைச் சேர்ந்த, 17 வயது மாணவி அரசு மேல்நிலைப் பள்-ளியில் பிளஸ் 2 படித்து வந்தார். நேற்று முன்தினம் காலை, 9:30 மணிக்கு மாணவி வீட்டில் உள்ள படுக்கை அறையில், பேன் மாட்டும் கொக்கியில் சேலையால் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
பாலக்கோடு போலீசார், மாணவியின் வீட்டில் விசாரணை மேற்-கொண்டனர். அதில் கடந்த, 3ம் தேதி மாரண்டஹள்ளியை சேர்ந்த மாணவியின் காதலன் ஹரிஷ், என்பவர் தற்கொலை செய்து கொண்டதால், அதனை தாங்க முடியாத துயரத்தால், தனக்கும் வாழ விருப்பம் இல்லை என, கடிதம் எழுதி வைத்து-விட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டது தெரியவந்தது. இது குறித்து, பாலக்கோடு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.