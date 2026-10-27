தொடர்மழையால் உரக்கடைகளில் விதை நெல் விற்பனை ஜோர்

ADDED : அக் 27, 2026 06:25 AM
அரூர்: அரூர் பகுதிகளில் பெய்யும் தொடர் மழையால், தனியார் உரக்கடைகளில் விதை நெல் விற்பனை ஜோராக நடக்கிறது.
தர்மபுரி மாவட்டம்,
அரூர் மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளான கோட்டப்பட்டி, நரிப்பள்ளி, தீர்த்தமலை, கீரைப்பட்டி, மோப்பிரிப்பட்டி, சோரியம்பட்டி, மாம்பட்டி, அச்சல்வாடி, ஒடசல்பட்டி, மொரப்பூர் மற்றும் கம்பைநல்லுார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், கடந்த சில நாட்களாக பரவலாக மழை பெய்தது. நேற்று முன்தினம் இரவும், அரூர் பகுதியில் பரவலாக மழை பெய்தது. தொடர் மழையால், விவசாயிகள் முதல்போக நெல் சாகுபடியில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். அரூரில் உள்ள வேளாண் விரிவாக்க மையத்தில் குறிப்பிட்ட ரகத்தை சேர்ந்த விதை நெல் மட்டுமே விற்பனை செய்யப்படுவதால், விவசாயிகள் தனியார் உரக்கடைகளில் விதை நெல் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். ஏற்கனவே கடந்த செப்., மாதம் விதைப்பு செய்திருந்த நெல் நாற்றுக்கள் நன்கு வளர்ந்திருந்த நிலையில், மழை பெய்யாததால், நடவு செய்ய முடியாமல் நாற்றுக்களை மாடுகள் கட்டி மேய்த்ததாக வேதனை தெரிவித்த விவசாயிகள், தற்போது, மழை பெய்து வருவதால் மீண்டும், நடவுக்காக நாற்றங்காலில் விதைப்பு செய்வதற்காக விதை நெல் வாங்குவதாக தெரிவித்தனர்.