தர்மபுரி மாவட்டத்தில் சன்னரக அரிசி கூட்டுறவு அங்காடியில் விற்பனை
தர்மபுரி மாவட்டத்தில் சன்னரக அரிசி கூட்டுறவு அங்காடியில் விற்பனை
UPDATED : அக் 24, 2026 04:51 AM
ADDED : அக் 24, 2026 04:22 AM
தர்மபுரி: தமிழ்நாடு அரசு, சன்னரக அரிசியின் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், மாநிலம் முழுவதும் அமுதம் மற்றும் கூட்டுறவு அங்கா-டிகள் மூலம், கிலோ ரூ.30க்கு விற்பனை செய்-யப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் இத்திட்டத்திற்காக மொத்தம், 995 மெ.டன் சன்னரக அரிசி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தர்மபுரி மாவட்டத்தில், சுய-சேவை பிரிவு மாவட்ட நுகர்வோர், தர்மபுரி கூட்-டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டக சாலை, பழைய பேருந்து நிலையம், அதியமான் கூட்டுறவு மருந்-தகம் அருகில், தர்மபுரி என்ற விலாசத்திலும், 63690 41598 என்ற எண்ணிலும், சுயசேவை பிரிவு, அரூர் வேளாண்மை உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டு-றவு விற்பனை சங்கம், கூட்டுறவு பெட்ரோல் பங்க் அருகில், அரூர் என்ற விலாசத்திலும் சன்-னரக அரிசியை பெறலாம். தொடர்புக்கு: 9597143084.மேற்படி விற்பனை நிலையங்களில் ஒரு கிலோ சன்னரக அரிசி ரூ.30-க்கும், 1 கிலோ புழுங்கல் பொன்னி அரிசி ரூ.60, துவரம் பருப்பு ரூ.130, உளுத்தம் பருப்பு ரூ.140, பூண்டு ரூ.240, மல்லி ரூ.240, மிளகாய் ரூ.330-க்கு குறைந்த விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேலும் பொதுமக்கள், விவசாயிகள், வாடிக்கை-யாளர்கள் மற்றும் துறை பணியாளர்கள் தங்களது குறைகள், கோரிக்கைகளை மேலும் எளிதாகவும். விரைவாகவும் தலைமை அலுவலகத்திற்கு நேர-டியாக தெரிவிக்கும் வகையில், பிரத்யேகமாக வாட்ஸ்அப் எண்:9884000845 என்ற கூட்டுறவு துறையின் அதிகாரப்பூர்வமாக, குறைதீர்வு எண்-ணாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இத்தக-வலை இணைப்பதிவாளர் தெரிவித்துள்ளார்