ஆடுகள் தொடர் திருட்டு

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:37 AM
அரூர்; அரூர் பகுதியில், ஆடுகளை தொடர்ந்து மர்ம நபர்கள் திருடி செல்வதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் பகுதியில் விவசாயத்-திற்கு அடுத்து வெள்ளாடு, செம்மறியாடு, கறவை மாடுகள் வளர்க்கப்படுகின்றன. தற்போது, வறட்-சியால் விவசாயம் பாதித்துள்ள நிலையில், கால்நடை வளர்ப்பையே இப்பகுதி மக்கள் பெரிதும் நம்பியுள்ளனர். ஆடு, மாடு உள்ளிட்ட கால்நடைகளை விவசாய நிலங்கள், வீட்டு வாசல்களில் பாதுகாப்பாக கட்டி வைத்திருப்பது வழக்கம்.இந்நிலையில், அரூர் சுற்று வட்டாரப் பகுதியில், கடந்த சில நாட்களாக இரவு நேரங்களில் சரக்கு மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களில் வரும் மர்ம கும்பல் ஆடுகளை திருடிச் செல்கின்றனர். கடந்த மூன்று நாட்களில் ராயப்பன்கொட்டாயை சேர்ந்த அங்கமுத்து என்பவருக்கு சொந்தமான, 5 ஆடுகள், மணி என்பவரது ஆடு மற்றும் செல்லம்-பட்டி புதுாரை சேர்ந்த மாயக்கண்ணன் என்பவ-ரது, 2 ஆடுகள், என மொத்தம், 8 ஆடுகளை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றுள்ளனர். ஆடுகள் திருட்டை தடுக்க, இரவில் போலீசார் ரோந்து செல்ல வேண்டும் என வலியுறுத்தி உள்ளனர்.