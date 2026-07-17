/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ புகையிலை பொருட்கள் விற்ற கடைக்கு 'சீல்'
ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:36 AM
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அரூர்: தர்மபுரி மாவட்டம், மொரப்பூர் அடுத்த செட்ரப்பட்டியில் உள்ள பெட்டிக்கடையில், அரூர் ஒன்றிய உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் அருண் மற்றும் போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
அதில், புகையிலை பொருட்களை பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்தது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, மாவட்ட உணவு பாது-காப்புத்துறை நியமன அலுவலர் கைலாஷ்குமார் உத்தரவுப்படி, பெட்டிகடைக்கு சீல் வைக்கப்பட்டு, 25,000 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.