சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் கந்தசஷ்டி சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி
சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் கந்தசஷ்டி சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி
UPDATED : நவ 16, 2026 04:23 AM
ADDED : நவ 16, 2026 03:37 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி குமாரசாமிப்பேட்டை சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில், 61வது ஆண்டு கந்த சஷ்டி லட்சார்ச்சனை திருவிழா கடந்த, 10ம் தேதி தொடங்கியது.
நேற்றிரவு, கோவிலில் அலங்கரித்த தங்க மண்டபத்தில் சுப்பிரமணிய சுவாமி மற்றும் சூரபத்மன் புறப்பாடும், தொடர்ந்து பைபாஸ் சாலையிலுள்ள சுவாமி நிலத்தில் வாணவேடிக்கையுடன், சூரபத்மனை முருகப்பெருமான் வதம் செய்யும் சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சி நடந்தது. பக்தர்கள், 'வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா' என்ற பக்தி கோஷத்துடன் வழிபட்டனர். விழாவையொட்டி பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. இரவு, 12 மணிக்கு கோவிலில்
சுவாமிக்கு பன்னீர்
அபிஷேகம் நடந்தது.
இன்று காலை, 6:00 மணிக்கு பூர்த்தி ஹோமமும், தொடர்ந்து மாலை, 4:00 மணிக்கு இடும்பன் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனை மற்றும் வழிபாடுகளும், இரவு, 9:00 மணிக்கு சுவாமி திருக்கல்யாண உற்சவமும், பொன்மயில் வாகனத்தில் சுவாமி திருவீதி உலா நடக்கவுள்ளது. விழா ஏற்பாடுகளை ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறையினர் மற்றும் விழா குழுவினர் செய்துள்ளனர்.
அதேபோன்று, அன்னசாகரத்தில் உள்ள விநாயகர் சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் சூரசம்காரம் நடந்தது. இதில், உற்சவர் தங்கக்கவச அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார்.
* அரூர் மாரியம்மன் கோவில் தெருவில் அமைந்துள்ள அனுகிரக ஆஞ்சநேயர், வள்ளி, தேவசேனா சமேத கல்யாண சுப்பிரமணியர் கோவிலில், 13ம் ஆண்டு கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹாரம் மற்றும் திருக்கல்யாண உற்சவ விழா, கடந்த, 10ம் தேதி காலை கணபதி ஹோமம், கொடியேற்றம், கங்கணம் கட்டுதலுடன் துவங்கியது.
தொடர்ந்து, சுவாமிக்கு தினமும் சிறப்பு அலங்காரம் மற்றும் பூஜை நடந்தது. கந்தசஷ்டி விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சூரசம்ஹாரத்தையொட்டி, நேற்று காலை கல்யாண சுப்பிரமணியர் மற்றும் வேலுக்கு மஹா அபிஷேகம், ராஜ அலங்காரம் நடந்தது. மாலை, 6:30 மணிக்கு சூரசம்ஹாரம் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இன்று சுவாமி திருக்கல்யாண நிகழ்ச்சியும், இரவு சுவாமி திருவீதி உலாவும் நடக்கிறது.