தாயை பராமரிக்காமல் சொத்தை அபகரித்த மகன் மீது வழக்கு
தாயை பராமரிக்காமல் சொத்தை அபகரித்த மகன் மீது வழக்கு
ADDED : நவ 16, 2026 03:40 AM
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: தர்மபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அடுத்த பாப்பம்பாடியை சேர்ந்தவர் சின்னமுத்து. இவர் மனைவி சசிகலா, 69. இவர்களுக்கு அன்புசுரேஷ், ஆனந்தசதீஷ் என்ற மகன்கள். சின்னமுத்து கடந்த, ஒன்னரை ஆண்டுக்கு முன் இறந்து விட்டார். சசிகலா உடல்நிலை பாதித்து ராசிபுரத்திலுள்ள தன் தாய் வீட்டிற்கு சென்று சிகிச்சை பெற்று அங்கேயே தங்கி இருந்தார்.
தற்போது பாப்பம்பாடியிலுள்ள தன் சொந்த வீட்டிற்கு வந்தபோது, 2வது மகன் ஆனந்த சதீஷ் வீட்டிற்குள் செல்ல விடாமல் தடுத்து, சசிகலாவுக்கு சொந்தமான ஆதார் அட்டை உள்ளிட்ட பொருட்கள், பணம் சம்பந்தமான சான்றிதழ்கள், இதர தனிப்பட்ட பொருட்களை எடுக்க விடாமல் தடுத்து வருகிறார்.
ஆனந்த் சதீஷ், தன் தாய் சசிகலாவை பராமரிக்காமல் சொத்தை அவரது கட்டுப்பாட்டில் வைத்து கொண்டுள்ளார். இது குறித்து தாய் சசிகலா, தனக்கு சொந்தமான ஆடு, மாடுகளை விற்று விட்டு தனக்கு பொருளாதார இழப்பு ஏற்படுத்தியதாக, ஆனந்தசதீஷ் மீது, ஏ.பள்ளிப்பட்டி போலீசில் புகார் செய்தார். போலீசார், ஆனந்த சதீஷ் மீது வழக்குப்பதிந்து
விசாரிக்கின்றனர்.