நிறுத்தப்பட்ட சாக்கடை கால்வாய் பணி தேங்கிய கழிவுநீரால் சுகாதார சீர்கேடு
நிறுத்தப்பட்ட சாக்கடை கால்வாய் பணி தேங்கிய கழிவுநீரால் சுகாதார சீர்கேடு
ADDED : அக் 12, 2026 02:26 AM
பாலக்கோடு: பாலக்கோடு டவுனில் பாதியில் கைவிடப்பட்ட சாக்கடை கால்வாய் பணியால், கழிவுநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளதாக, அப்பகுதி மக்கள் குற்றச்சாட்டு தெரிவித்துள்ளனர்.
தர்மபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு நுழைவு பகுதி மற்றும் பைபாஸ் பிரிவு சாலை அருகே, சாக்கடை கால்வாய் சீரமைக்கும் பணி, பேரூராட்சி சார்பில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் தொடங்கப்பட்டது. இதில், பணிகள் தொடங்கிய வேகத்தில் பாதியில் கைவிடப்பட்டது. இச்சாலை பகுதியில் பாலக்கோடு தக்காளி மார்க்கெட், வணிக நிறுவனங்கள், அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, டி.எஸ்.பி., அலுவலகம், அரசு மருத்துவமனை மற்றும் டாஸ்மாக் கடை உட்பட முக்கிய இடங்கள் அமைந்துள்ள பகுதியில் சாக்கடை கழிவுநீர் தேங்கி நிற்கிறது. தினமும் ஏராளமான பொதுமக்கள், வியாபாரிகள், பள்ளி மாணவியர் வந்து செல்லும் பகுதியில், கழிவுநீர் தேங்கி, துர்நாற்றம் வீசுவதால், சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. பாலக்கோடு டவுன் பகுதியில் கழிவுநீர் தேக்கம், மறுபுறம் திறந்த நிலையில் உள்ள சாக்கடை கால்வாயில் டூவீலரில் செல்வோர் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது.எனவே, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் பாதியில் கைவிடப்பட்ட சாக்கடை கால்வாய் பணிகளை விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும் தேங்கி நிற்கும் கழிவுநீரை அகற்றி, திறந்த நிலையில் உள்ள சாக்கடை கால்வாய்களை மூட நடவடிக்கை எடுக்க, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை
விடுத்துள்ளனர்.