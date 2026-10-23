/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ பாப்பிரெட்டிப்பட்டியில் மாநில ஹேண்ட்பால் போட்டி
ADDED : செப் 29, 2026 06:39 AM
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பாப்பிரெட்டிப்பட்டி; தர்மபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஹேண்ட்பால் அகாடமி சார்பில், பாப்பிரெட்டிப்-பட்டியில் மாநில அளவிலான ஆண்களுக்கான ஹேண்ட்பால் போட்டி, கடந்த, 26ல் தொடங்கி-யது.
இதில் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து, 27 அணிகள் பங்கேற்றன. நேற்று முன்-தினம் நடந்த இறுதி போட்டியில், கோவை கற்-பகம் கல்லுாரி அணி முதல் பரிசையும், சேலம் பெரியார் பல்கலை அணிகள் 2 மற்றும் 3 வது இடத்தையும், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஆண்கள் பள்ளி அணி, 4வது இடத்தையும் பிடித்தன. வெற்றிப் பெற்றவர்களுக்கு பரிசு மற்றும் கோப்பை வழங்-கப்பட்டது.