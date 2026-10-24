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அரசு போக்குவரத்து கழக ஊழியர் ஜி.ஹெச்.,சில் திடீர் தற்கொலை
அரசு போக்குவரத்து கழக ஊழியர் ஜி.ஹெச்.,சில் திடீர் தற்கொலை
ADDED : அக் 16, 2026 07:49 PM
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பாலக்கோடு: பாலக்கோடு ஜி.ஹெச்.,சில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அரசு போக்குவரத்து கழக ஊழியர் முனுசாமி, 50, துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
தர்மபுரி மாவட்டம், பூகானஹள்ளியை சேர்ந்தவர் முனுசாமி. பாலக்கோடு அரசு போக்குவரத்து கழக பணிமனையில் ‘கன்ட்ரோலராக’ பணிபுரிந்தார். நேற்று முன்தினம் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட முனுசாமி, பாலக்கோடு அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.
நேற்று காலை, 8:30 மணிக்கு மருத்துவமனை கழிப்பறை ஜன்னல் கம்பியில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். சடலத்தை மீட்டு, தர்மபுரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து, பாலக்கோடு போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.