/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ கடத்துார் கிரீன் பார்க் பள்ளியில் விஜயதசமியில் மாணவர் சேர்க்கை
கடத்துார் கிரீன் பார்க் பள்ளியில் விஜயதசமியில் மாணவர் சேர்க்கை
கடத்துார் கிரீன் பார்க் பள்ளியில் விஜயதசமியில் மாணவர் சேர்க்கை
ADDED : அக் 21, 2026 05:06 AM
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பாப்பிரெட்டிப்பட்டி:தர்மபுரி
மாவட்டம், கடத்துாரிலுள்ள கிரீன் பார்க் சி.பி.எஸ்.சி., மற்றும் மெட்ரிக்
பள்ளியில் விஜயதசமியையொட்டி நேற்று, பள்ளியின் தாளாளர் முனிரத்தினம்
தலைமையில், மாணவர் சேர்க்கை நடந்தது. துணை தாளாளர் பூவிழி முனிரத்தினம்,
நிர்வாக அலுவலர் ராஜா முன்னிலை வகித்தனர்.
நிகழ்ச்சியில், பெற்றோர்
தங்களது குழந்தைகளை பள்ளியில் சேர்த்தனர். கல்வியின் தொடக்கத்தையும்,
அறிவின் சிறப்பையும் உணர்த்தும் வகையில், கோவிலில் சிறப்பு பூஜை
செய்யப்பட்டு, புதிதாக பள்ளியில் சேர்ந்த குழந்தைகள் அரிசியில் தங்கள்
விரலால், 'அ' என்ற அகரத்தை எழுதினர். இதில் முதல்வர் சுதானந்தம் மற்றும்
பெற்றோர், ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.