'விபத்தில்லா தீபாவளி' கொண்டாட மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு
'விபத்தில்லா தீபாவளி' கொண்டாட மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு
UPDATED : நவ 06, 2026 03:19 AM
ADDED : நவ 06, 2026 01:55 AM
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: தர்மபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அடுத்த தென்
கரைகோட்டை செயின்ட் ஜோசப் உயர்நிலைப் பள்ளி யில், 'விபத்தில்லா தீபாவளி' கொண்டாடுவது குறித்து, மாணவர்களிடையே விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
பள்ளி வளாகத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் செந்தில்குமார் தலைமையில், தீயணைப்பு துறையினர், விபத்தில்லாமல் தீபாவளி கொண்டாடுவது குறித்து, மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி பேசினர். அப்போது, 'விபத்தில்லா தீபாவளி'யை கொண்டாட மாணவர்களிடையே விழிப்புணர்வு அவசியம். பட்டாசுக்களை துாரத்தில் வைத்து வெடிக்க வேண்டும். ஆடையில் தீ பிடித்தால் ஓடக்கூடாது. பேரிடர் ஏற்பட்டால் உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு உடனடியாக தகவல் வேண்டும், என்றனர். நிகழ்ச்சியில், தீ தடுப்பு மற்றும் பேரிடர் பாதிப்பு மீட்பு குறித்த செயல்முறை விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
பென்னாகரத்தில்...
* பென்னாகரம் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறை சார்பாக நடந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பழனி தலைமை வகித்தார்.
தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் சந்தோசம் மற்றும் சிறப்பு நிலை அலுவலர் ராஜா உள்ளிட்டோர் பேசினர். அப்போது, அரசு விதிமுறைகளை, நடைமுறைகள் பற்றி செயல்விளக்கம் மூலம் விளக்கப்பட்டது. பெற்றோர் துணையுடன் எவ்வாறு தீபாவளியை கொண்டாடுவது, தீ தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் முதலுதவி நடவடிக்கைகள் பற்றியும் நிகழ்ச்சியில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.