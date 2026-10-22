கம்மம்பட்டி, தொப்பூர் பஞ்.,களுக்கு குடிநீர் வழங்குவது குறித்து ஆய்வு
கம்மம்பட்டி, தொப்பூர் பஞ்.,களுக்கு குடிநீர் வழங்குவது குறித்து ஆய்வு
ADDED : அக் 10, 2026 06:05 AM
நல்லம்பள்ளி: நல்லம்பள்ளி ஒன்றியம், கம்மம்பட்டி, தொப்பூர் பஞ்சாயத்துகளுக்கு கூட்டு குடிநீர் திட்டம் மூலம், குடிநீர் வினியோகம் செய்வது குறித்து, தர்மபுரி மாவட்ட கலெக்டர் சரவணன், நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
தர்மபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளி ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட கம்மம்பட்டி மற்றும் தொப்பூர் பஞ்., களுக்கு காடையம்பட்டி கூட்டு குடிநீர் திட்டம் மூலம், குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதில், சேலம் மாவட்டம், கைக்காட்டி வெள்ளாறு முதல் சோழியனுார் தரைமட்ட நீர்தேக்க தொட்டி வரை, 4.5 கி.மீ., துாரத்திற்கு பி.வி.சி., பைப்லைன் மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு, 3.5 லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது.இதில், பொதுமக்கள் சிலர் முறையற்ற வகையில், தாங்களாகவே முதன்மை குடிநீர் குழாய் மூலம் இணைப்பு எடுத்து கொள்வதால், சோழியனுார் தரைமட்ட நீர்தேக்க தொட்டிக்கு நாள் ஒன்றுக்கு, 2 லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் மட்டுமே வந்து
சேருகிறது.
இதனை சரி செய்ய சேலம் மாவட்டம், கைக்காட்டி வெள்ளாறு முதல், சோழியனுார் வரை, 4.5 கி.மீ., துாரத்திற்கு பைப்லைன் அமைப்பது மூலம், முறையற்ற குடிநீர் இணைப்புகளை தடுத்து, கம்மம்பட்டி பஞ்., பொதுமக்களுக்கு முறையான, சீரான குடிநீர் வினியோகம் செய்வது குறித்து, தர்மபுரி மாவட்ட கலெக்டர் சரவணன், நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார்.
இதில், தர்மபுரி ஆர்.டி.ஓ., (பொ) ஜெய்சங்கர், பயிற்சி துணை கலெக்டர் லார்சன் இஸ்ரேல், நல்லம்பள்ளி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் குமரேசன், உதவி பொறியாளர் சரத்குமார், பஞ்., செயலர் கோவிந்தன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.