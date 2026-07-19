ஏலகிரி மலையில் கோடை விழா தொடக்கம்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:23 AM
திருப்பத்துார்: ஏலகிரி மலையில், இரண்டு நாட்கள் நடக்கும் கோடை விழாவை, வனத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சித்குமார் தொடங்கி வைத்தார்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், ஜோலார்பேட்டை அடுத்த ஏலகிரி மலை, ஏழைகளின் ஊட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இங்கு தமிழகம் மட்டுமின்றி ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர். இந்நிலையில், இங்கு இரண்டு நாட்கள் நடக்கும், கோடை விழா நேற்று தொடங்கியது. வனத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சித்குமார் தொடங்கி வைத்தார். பின்னர், அரசு சார்பில் செயல்படும் திட்டங்கள் குறித்து, அனைத்து துறை கண்காட்சி அரங்கினை பொதுமக்கள் பார்வைக்கு திறந்து வைத்தார். நிகழ்ச்சியில் கலெக்டர் ரவிக்குமார் உள்ளிட்டோர் பங்-கேற்றனர். நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் ரஞ்சித்குமார் பேசு-கையில்,''சுற்றுலா தலமாக விளங்கும் ஏலகிரியை மேம்படுத்த, அதற்கான நிதியை முதல்வரிடம் கூறி பெற்று தருவேன்,'' என்றார்.