இருளர் குடியிருப்பு பகுதியில் வளர்ச்சி திட்டப் பணி ஆய்வு
இருளர் குடியிருப்பு பகுதியில் வளர்ச்சி திட்டப் பணி ஆய்வு
ADDED : நவ 07, 2026 03:48 AM
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி; தர்மபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஒன்றியம் பூதநத்தம் ஊராட்சி, குண்டல்மடுவு இருளர் குடியிருப்பு பகுதியில், பி.எம்.,ஜன்மன் திட்டத்தின் கீழ், 96.33 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், 19 வீடுகள் கட்டுமான பணி நடந்து வருகிறது. இதை மாவட்ட கலெக்டர் சரவணன் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது இருளர் குடியிருப்பு பகுதியில் குடிநீர், தெரு விளக்கு, சாலை வசதி குறித்து ஆய்வு செய்து, மக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார். மேலும், 10 பேரின் நில உரிமை பட்டா குறித்து ஆய்வு செய்து, உடனடியாக தீர்வு காண தாசில்தாருக்கு உத்தரவிட்டார். நிலுவை பணிகளை விரைவாக முடித்து, மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும். சாலை வசதி, தெரு விளக்கு தேவைப்படும் இடங்களுக்கு முன்மொழிவு அனுப்பி வைக்கவும், அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.ஆய்வின்போது பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தாசில்தார் லட்சுமி, பி.டி.ஓ.,க்கள் அறிவழகன், மார்க்ரெட் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.