/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ தமிழ் கவிஞர் மன்ற செயற்குழு
ADDED : ஆக 03, 2026 01:49 AM
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பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: தர்மபுரி மாவட்ட தமிழ் கவிஞர் மன்றத்தின் சார்பில், செயற்-குழு கூட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டியில் நடந்தது.
மன்ற தலைவர் மலர்வண்ணன் தலைமை வகித்தார்.செயலாளர் உதயசூரியன், உதவி தலைவர் முகுந்த மாதவன், இணைச்செயலாளர் முருகேசன் முன்னிலை வகித்தனர். மன்ற உறுப்பினர் லட்சுமணன் வரவேற்றார். கூட்டத்தில் 'தகடூர் கவிகள்' எனும் திங்களிதழை பாவலர் முல்லை அரசு வெளியிட பாவலர் மதனகோபாலன் பெற்றுக் கொண்டார். நுாலகர் சர-வணன் இதழை திறனாய்வு செய்து பேசினார்.
கவியரங்கில் முருகேசன் குரல் மொழி, வெங்கடேசன் உள்-ளிட்டோர் கவிதைகள் வாசித்தனர். திரைப்பட பாடலாசிரியர் புது-யுகம், திரைப்பட இயக்குனர் மாரி கருணாநிதி பேசினர். வெங்க-டேசன் நன்றி கூறினார்.