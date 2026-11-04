/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/டாஸ்மாக் ஊழியர் 2வது நாளாக ஸ்டிரைக்
ADDED : நவ 03, 2026 06:50 AM
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தர்மபுரி; அரசு டாஸ்மாக் கடைகளில், காலி மதுபாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டத்தை ரத்து செய்யக்கோரி, டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் கூட்டுக்குழு சார்பில், டாஸ்மாக் மேலாளர் அலுவலகம் முன் தர்ணா போராட்டம் நடந்தது.
தர்மபுரி மாவட்டத்தில், 57 டாஸ்மாக் கடைகள், 5 மனமகிழ் மன்றம், 4 தனியார் பார்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. இதில், தர்மபுரி மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் டாஸ்மாக் கடைகளில், காலி மதுபாட்டில்கள் திரும்ப பெறும் திட்டத்தை ரத்து செய்யக்காரி, நேற்று முன்தினம் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் மதுகடைகளை மூடி ஸ்டிரைக்கில் ஈடுபட்டனர். நேற்று, 2வது நாளாக ஸ்டிரைக்கை தொடர்ந்தனர். மேலும், தடங்கத்திலுள்ள டாஸ்மாக் மேலாளர் அலுவலகம் முன் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர்.