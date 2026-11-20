/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/தாயை கொன்ற வாலிபருக்கு 'குண்டாஸ்'
ADDED : நவ 20, 2026 01:38 AM
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தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டம், பழைய இண்டூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் தேவராஜ், 20. கட்டட தொழிலாளி. இண்டூரில் போலீஸ் தொப்பியை அணிந்து கொண்டு கையில் கத்தியுடன் சாலையில் சென்ற பொதுமக்களை விரட்டியது தொடர்பாக, அவரை இண்டூர் போலீசார் கைது செய்து, சேலம் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்நிலையில் கடந்த மாதம், 28ம் தேதி ஜாமினில் வெளியே வந்தார். அவருக்கு, அவரின் தாய் சின்னபாப்பா, 45, அறிவுரை கூறினார். இதில் ஆத்திரமடைந்த தேவராஜ், தாயை, இரும்புராடால் அடித்து கொன்றார். இண்டூர் போலீசார் அவரை கைது செய்தனர். இந்நிலையில் தர்மபுரி எஸ்.பி., அருண் கபிலன் பரிந்துரைப்படி, குண்டர் சட்டத்தில் தேவராஜை கைது செய்ய மாவட்ட கலெக்டர் சரவணன்
உத்தரவிட்டார். அதன் நகல், சேலம் மத்திய சிறையிலுள்ள அவரிடம் போலீசார் வழங்கினர்.