சிவன் கோவில்களில் தேய்பிறை பிரதோஷம்

ADDED : நவ 07, 2026 03:52 AM
தர்மபுரி; தேய்பிறை பிரதோஷத்தை முன்னிட்டு, சிவன் கோவில்களில் நடந்த சிறப்பு வழிபாட்டில், திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
தர்மபுரி மாவட்டம், காரிமங்கலம் அபித குஜாம்பாள் சமேத அருணேஸ்வரர் மலைக்கோவிலில் ஐப்பசி மாத தேய்பிறை பிரதோஷ பூஜை நேற்று நடந்தது. நந்திக்கு மஹா அபிஷேகம், அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, மஹா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். அதேபோன்று, தர்மபுரி டவுன் நெசவாளர் காலனியில் உள்ள மகாலிங்கேஸ்வரர் கோவில், கடகத்துார் சோமேஷ்வரர் கோவில், பாலக்கோடு பால்வண்ணநாதர் கோவில், அதியமான்கோட்டை சோமேஷ்வரர், பி.எஸ்.அக்ரஹாரம் மரகதாம்பிகா சமேத ஸ்ரீமார்க சகாய ஈஸ்வரன், உட்பட மாவட்டத்தில் உள்ள, அனைத்து சிவன் கோவில்களில் சிறப்பு பூஜை நடந்தது. * அரூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகிலுள்ள வர்ணீஸ்வரர் கோவிலில், பிரதோஷத்தை முன்னிட்டு, சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனை நடந்தது. நந்திக்கு பால், இளநீர், சந்தனம், தேன் உள்ளிட்ட அபிஷேகங்கள் நடந்தன. பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. இதே போல், அரூர் சந்தைமேட்டில் உள்ள வாணீஸ்வரர் கோவில், பொம்மிடி அருணாச்சல ஈஸ்வரன் கோவில், தீர்த்தமலை தீர்த்தகிரீஸ்வரர் கோவில், தென் கரைகோட்டை நஞ்சுண்டேஸ்வரர் கோவில், புட்டிரெட்டிப்பட்டி சோமேஸ்வரர் கோவில் ஆகியவற்றில் சிறப்பு பூஜை நடந்தது.