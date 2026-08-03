/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ திருவாசகம் முற்றோதல்
ADDED : ஆக 03, 2026 01:48 AM
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தர்மபுரி: தர்மபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட சிவனடியார்கள் திருக்-கூட்டம் சார்பில், 'திருவாசகம் முற்றோதல்' என்ற 'திருவாசகம் விண்ணப்ப பெருவிழா' தர்மபுரி மதுராபாய் திருமண மண்ட-பத்தில் நேற்று நடந்தது. விழாவில் திருக்கழுக்குன்றம் சதாசிவ பரம்பிரம்ம சிவனடியார் திருக்கூட்ட திருவாசக சித்தர் சிவ தாமோதரன் அய்யா, திருவாசகம் முற்றோதல் நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்து திருவாசகம் பாடினார்.
இதில், தர்மபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த, ஏராளமான சிவ பக்தர்கள், திருவாசகம் பாடினர். பின்னர் பக்-தர்கள் அனைவருக்கும் திருவாசக சித்தர் அருளாசி வழங்கினார். விழாவில் கலந்து கொண்ட சிவ பக்தர்களுக்கு சிறப்பு பிரசாதம் மற்றும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை, சிவனடியார் திருக்கூட்டம் நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர்.