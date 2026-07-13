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/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ அடிப்படை வசதிகளின்றி தவிக்கும் மலைவாழ் மக்கள் கிணற்று நீரை வடிகட்டி குடிக்கும் அவலம்

அடிப்படை வசதிகளின்றி தவிக்கும் மலைவாழ் மக்கள் கிணற்று நீரை வடிகட்டி குடிக்கும் அவலம்

அடிப்படை வசதிகளின்றி தவிக்கும் மலைவாழ் மக்கள் கிணற்று நீரை வடிகட்டி குடிக்கும் அவலம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:23 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:23 AM

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பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: தர்மபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஒன்றியம், இருளப்-பட்டி ஊராட்சியில் இந்திரா காலனி, நாகலுார், இருளப்பட்டி, பீரங்கி நகர், காமராஜ் நகர் என, 5 கிராமங்கள் உள்ளன. இதில் நாகலுார், போடுவராயன் மலையடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளது. இங்கு, 100க்கும் மேற்பட்ட பழங்குடியின மக்கள் வசிக்கின்-றனர். இம்மக்கள், ஒரே இடத்தில் இல்லாமல் மலைப்பகுதியில்,

ஆங்காங்கே வசிக்கின்றனர்.

இவர்கள் கூரை, அட்டை போட்ட வீடுகளில் வசிக்கின்றனர். குடிக்க குடிநீர் இல்லை. கிணறுகளில் தேங்கி நிற்கும் சேற்று நீரை, வடிகட்டி குடிக்கும் அவல நிலை உள்ளது. மின்விளக்கு வசதியின்றி இருளில் உள்ளனர். போக்குவரத்துக்கு சாலை வசதி இல்லை. இது குறித்து, 20க்கும் மேற்பட்ட முறை, மாவட்ட கலெக்டர் முதல், அரசியல்வாதிகள் வரை, மனு கொடுத்தும் எவ்-வித நடவடிக்கையும் இல்லை என, அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்இது குறித்து, அப்பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் கூறியதாவது:

நாகலுார் கிராமத்தில், மலைவாழ் பழங்குடியின வகுப்பை சேர்ந்த, 50க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் மலையடிவாரத்தில் வசிக்கிறோம். எங்களுக்கு எவ்வித அடிப்படை வசதிகளும் அரசு செய்து தரவில்லை. குடிநீர், சாலை, தெரு விளக்கு, போக்குவரத்து, மருத்துவ வசதி, எதுவும் இல்லை.

தனித்தனி வீடுகளாக மலையடிவாரத்தில் வசிக்கிறோம். அனைவ-ருக்கும் ஒரே இடத்தில் வீடுகள் கட்டித்தர வேண்டும். அதற்கான அரசு புறம்போக்கு நிலம் உள்ளது. அடிப்படை வசதிகள் கேட்டு, பலமுறை மாவட்ட கலெக்டரிடம் மனுக்கள் கொடுத்தும், இது-வரை எவ்வித நடவடிக்கையும் இல்லை.

இரவில் குடியிருப்பு பகுதிகளில் வனவிலங்கு நடமாட்டத்தால் உயிர் பயத்தில் வாழ்கிறோம். விஷ ஜந்துக்கள் கடித்தால், உடனே மருத்துவமனைக்கு செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது. போதிய வசதியின்றி சில குழந்தைகள் தங்கள் படிப்பை பாதியிலேயே விடக்கூடிய நிலை

உள்ளது.

எனவே எங்களுக்கு, இலவச வீட்டுமனைகள் வழங்கி, தொகுப்பு வீடுகள், குடிநீர், கல்வி, சுகாதாரம், தெருவிளக்கு, போக்குவரத்து வசதி ஏற்படுத்தித்தர அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.

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