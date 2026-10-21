கோவில் ஆலமரத்தை வெட்டிய மர்மநபர்கள்

ADDED : அக் 20, 2026 02:40 AM
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: தர்மபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அடுத்த தோளனுார் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி செல்லும் வழியில் ஆலாபுரம் காட்டுவளவு உள்ளது. இங்கு பெருமாள் கோவில் உள்ள பகுதியில் பழமையான ஆலமரம் உள்ளது.
கோவில் விழாக்கள், கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு இந்த ஆலமரம் நிழல் தரக்கூடியதாக இருந்தது. இதன் மிகப்பெரிய இரு கிளைகளை, வருவாய் துறையினர் அனுமதியின்றி மர்ம நபர்கள் சிலர் விற்பனைக்கு வெட்டி உள்ளனர். இதற்கு தோழனுார் மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
இது குறித்து அப் பகுதி மக்கள் கூறியதாவது: மரம் அரசு புறம்போக்கு இடத்தில் கோவிலுக்கு சொந்தமாக உள்ளது. ஆனால், இதை சிலர் விற்பனைக்கு எடுத்துச் செல்ல வெட்டி உள்ளனர். அவர்கள் மீது நடவடிக்கை கோரி, வருவாய் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தும், எந்தவித நடவடிக்கையும் இல்லை.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.