/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ இறைச்சி விற்பனை டல்
ADDED : செப் 28, 2026 01:47 AM
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அரூர்: புரட்டாசி மாதத்தில், மக்கள் சனிக்கிழமை நாட்களில், விரதமி-ருந்து தங்கள் குலதெய்வ மற்றும் பெருமாள் கோவில்களில் வழி-பாடு நடத்துவது வழக்கம். இதனால், புரட்டாசி மாதம் முடியும் வரை, அசைவ உணவை
சாப்பிடுவதில்லை.
புரட்டாசி மாதம், 2ம் ஞாயிற்றுக்கிழமையான நேற்று, அரூரி-லுள்ள இறைச்சி கடைகளில், அதிகளவில் அசைவ பிரியர்கள் வராததால், ஆடு, கோழி, மீன் ஆகியவற்றின் இறைச்சி விற்-பனை வழக்கத்தை விட மிகவும் குறைவாக இருந்ததாக, வியா-பாரிகள் தெரிவித்தனர். அதேபோல், கோபிநாதம்பட்டி கூட்-ரோடு, மொரப்பூர், கம்பைநல்லுார், கே.ஈச்சம்பாடி, அச்சல்வாடி, நரிப்பள்ளி, கோட்டப்பட்டி உள்ளிட்ட இடங்களிலும், இறைச்சி விற்பனை டல்லாக இருந்தது. மேலும், சில இடங்களில் இறைச்சி கடைகள் திறக்கப்படாமல் பூட்டிக்கிடந்தது.