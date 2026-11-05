சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு
சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு
ADDED : நவ 04, 2026 05:56 AM
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி:பாப்பிரெட்டிப்பட்டி,
பொம்மிடி, கடத்துார் பகுதிகளில் சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை போலீசார்,
பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்து, விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
தர்மபுரி
மாவட்ட சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை எஸ்.ஐ., சரசு தலைமையிலான
அதிரடிப்படை போலீசார் குழு, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, பொம்மிடி,
கடத்துார் சுற்று வட்டாரத்தில் பெண்கள், குழந்தைகள் பாதுகாப்பு
குறித்து, பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர். பொம்மிடி
ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நடந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில், சிங்கப்பெண்
போலீசார் பேசியதாவது:
பள்ளி, கல்லுாரி மாணவியர், பொது
இடங்களில் மிகவும் கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். பாலியல் ரீதியாக
யாரேனும் துன்புறுத்தினால், அவர்களிடம் இருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ள
தற்காப்பு கலை தெரிந்து கொள்வது மிக அவசியம். மொபைல்போனில்
தேவையில்லாத அழைப்புக்களை தவிர்க்க வேண்டும். வீட்டில், பொது
இடங்களில், ரயில்வே ஸ்டேஷனில், பெண்களுக்கு எந்த பிரச்னையானாலும்
கட்டணமில்லா உதவி எண்-1091, அவசர கால எண்-112 என்ற எண்கள் மூலம்,
போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்க தயக்கம் காட்டக்கூடாது.
இவ்வாறு, அவர்கள் விழிப்புணர்வு
ஏற்படுத்தினர்.