துாங்கிக் கொண்டிருந்த பெண்ணின் தாலி பறிப்பு

ADDED : ஜூலை 26, 2026 02:30 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளி அடுத்த பாலஜங்கமனஅள்-ளியை சேர்ந்தவர் சதீஸ்குமார், 31, வக்கீல்; இவர், கடந்த, 23ல் இரவு தன் குடும்பத்தினருடன் வீட்டில் துாங்கிக் கொண்டிருந்தார். நள்ளிரவு, 12:00 மணிக்கு அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் வீட்டின் பின்புறமுள்ள காம்பவுன்ட் மீது ஏறி குதித்து, பின் கதவின் வழியாக வீட்டிற்குள் நுழைந்துள்ளார்.
பின் சதீஸ்குமாரின் மனைவி கழுத்திலிருந்த தாலியை கழட்டும்-போது திடுக்கிட்டு எழுந்த அவர், சத்தம் போட்டபோது, 5 கிராம் தங்க தாலியை பறித்துக் கொண்டு அந்த நபர் தப்பியோடி விட்டார். கூச்சலை கேட்டு அனனவரும் எழுந்து பார்த்தபோது சதீஸ்குமாரின், 6 மாத பெண் குழந்தையின் காலில் இருந்த வெள்ளி காப்பு, அரைஞாண் கொடி மற்றும் பீரோவில் இருந்த வெள்ளி கால் கொலுசு, 3 கிராம் தங்க காசு, 30,000 ரூபாய் ஆகி-யவை திருடு போனது தெரிய வந்தது. புகார் படி, அதியமான்-கோட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்