சக்தி அம்மன் கோவிலில் தீமிதி திருவிழா

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:31 AM
ஊத்தங்கரை; ஊத்தங்கரை அடுத்த, அந்தேரிப்பட்டி கிரா-மத்தின் அருகே உள்ள அன்னைபுரத்தில் அமைந்-துள்ள சக்தி அம்மன் கோவிலில், ஆடி மாதத்தை முன்னிட்டு, 30ம் ஆண்டு பூமிதி திருவிழா நேற்று நடந்தது.
இதையொட்டி அன்னைபுரம் மற்றும் அதை சுற்-றியுள்ள பல்வேறு கிராமங்களை சேர்ந்த பெண் பக்தர்கள், கடந்த ஒரு வார காலமாக கடுமையான விரதமிருந்து அம்மனை வழிபட தொடங்கினர். திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான நேற்று, கோவில் வளாகத்தின் முன்பாக அமைக்கப்பட்டி-ருந்த பிரம்மாண்ட அக்னி குண்டத்தில் இறங்கி, பக்தர்கள் தங்கள் நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினர். விழாவில், சுற்றுவட்டார கிராமங்களை சேர்ந்த, 1,000க்கும் மேற்பட்ட பெண் பக்தர்கள், ஒரே வண்-ணத்திலான சிவப்பு நிற ஆடை அணிந்து, மிகுந்த பக்தியுடனும் பரவசத்துடனும் அக்னி குண்டத்தில் இறங்கினர்.திருவிழாவை காண அன்னைபுரம், அந்தேரிப்-பட்டி, போச்சம்பள்ளி, ஊத்தங்கரை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராமங்களிலிருந்து, 1,000-க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கோவில் வளாகத்தில் குவிந்தனர்.