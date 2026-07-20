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வெவ்வேறு இடங்களில் மூன்று பெண்கள் மாயம்

வெவ்வேறு இடங்களில் மூன்று பெண்கள் மாயம்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:55 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:55 AM

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தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டம், காரிமங்கலம் அடுத்த கொட்டுமாரன-ஹள்ளி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் மஞ்சுளா, 20. இவர் பட்டப-டிப்பை முடித்து விட்டு, வீட்டில் இருந்து வந்தார். கடந்த, 16ம் தேதி மாரண்டஹள்ளி அருகே, பெரிய தொகுப்பு பகுதியில் உள்ள உறவினர் வீட்டிற்கு சென்றிருந்த அவர் மாயமானார். பெற்றோர் புகார்படி, மரண்டஹள்ளி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

அதியமான்கோட்டை அண்ணா தெருவை சேர்ந்த கூலி தொழி-லாளி அஜித்குமார், 25, இவரது மனைவி பூர்ணிமா, 21, கடந்த, 17ம் தேதி மாயமானார். கணவர் அஜித்குமார் புகார்படி, அதிய-மான்கோட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.பாலக்கோடு தாலுகா, முல்லாசனஹள்ளி கிராமத்தை சேர்ந்த பச்-சியம்மாள், 22, இவருக்கு கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன், அதே கிராமத்தை சேர்ந்த கோவிந்தசாமி என்பவருக்கு பெற்றோர் திரு-மணம் செய்து வைத்தனர். கடந்த, 18ம் தேதி பச்சியம்மாள் மாய-மானார். பெற்றோர் புகார்படி, மகேந்திரமங்கலம் போலீசார் விசா-ரிக்கின்றனர்.

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