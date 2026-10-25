தக்காளி கிலோ ரூ.44க்கு விற்பனை: விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
தக்காளி கிலோ ரூ.44க்கு விற்பனை: விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
UPDATED : அக் 24, 2026 04:51 AM
ADDED : அக் 24, 2026 04:21 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டத்தில் வரத்து குறைந்ததால், தக்-காளி விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து
வருகிறது.
தர்மபுரி மாவட்டத்தில் தக்காளி அதிகம் விளை-யக்கூடிய பாலக்கோடு, மாரண்டஹள்ளி, காரி-மங்கலம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், கடந்த ஒரு மாதமாக அவ்வப்போது பெய்த கன-மழை காரணமாக, தற்போது தக்காளி வரத்து குறைந்துள்ளது. தர்மபுரி மாவட்டத்திலுள்ள பாலக்கோடு தக்காளி மார்க்கெட்டிலிருந்து ஈரோடு, திண்டுக்கல், கோவை, மதுரை, கோயம்-பேடு உள்ளிட்ட காய்கறி மார்க்கெட்டிற்கு தக்-காளி அனுப்பி
வைக்கப்படுகிறது.
தர்மபுரி மாவட்ட உழவர் சந்தைகளில் கடந்த, 20ம் தேதி ஒரு கிலோ தக்காளி, 28 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. நேற்று முன்தினம், 36 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், நேற்று மேலும் விலை உயர்ந்து, 44 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. வெளி மார்க்கெட்டில், ஒரு கிலோ தக்காளி, 50 முதல், 60 ரூபாய் வரை விற்-பனை செய்யப்
படுகிறது.
இந்த விலை உயர்வு, தக்காளி பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகளுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்-ளது. தொடர் மழையால் தக்காளி விலை மேலும் உயரக்கூடும் என, வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.