'உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில்' நாளை முகாம்

ADDED : அக் 27, 2026 06:23 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு வட்டத்தில் அக்., 28ல் 'உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில்' திட்ட முகாம் நடப்பது குறித்து, மாவட்ட கலெக்டர் சரவணன், வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளதாவது:
'உங்களை தேடி உங்கள் ஊரில்' திட்டம், ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு வருவாய் வட்டத்தில் நடத்த வேண்டும் என்பதன் அடிப்படையில், தர்மபுரி மாவட்டத்தில், 2026ம் ஆண்டில், 2ம் கட்டமாக அக்., மாதத்திற்கான முகாம் பாலக்கோடு வட்டத்தில் நாளை அக்., 28ம் தேதி காலை, 9:00 மணி முதல், அக்., 29 காலை, 9:00 மணி வரை நடக்கவுள்ளது. சம்மந்தப்பட்ட நாளில், தர்மபுரி வருவாய் வட்டத்தில் இருந்து கள தணிக்கையில் ஈடுபட்டு, அரசு திட்டங்களை ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளது. மேலும், அன்று பிற்பகல், 3:30 மணிக்கு பாலக்கோடு ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் கள ஆய்வு மேற்கொண்ட மாவட்டத்தின் முதல்நிலை அலுவலர்களுக்கான ஆய்வுக்கூட்டமும், தொடர்ந்து மாலை, 4:00 மணிக்கு அரசு திட்டங்களை மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு சேர்த்தல் தொடர்பாக, பொதுமக்களிடமிருந்து மனுக்கள் பெறப்பட உள்ளது. முகாமில், நான்கு உள்வட்ட வருவாய் ஆய்வாளர்கள் அலுவலகத்தில் சிறப்பு பட்டா மாறுதல் முகாம் நடக்கவுள்ளது. இதில், பொதுமக்கள் பட்டா மாறுதல் மனுக்களை அளித்து, உடனடி தீர்வு காணலாம்.இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்துள்ளார்.