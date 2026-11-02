/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ஒகேனக்கல்லில் குவிந்த சுற்றுலா பயணியர்
UPDATED : நவ 01, 2026 09:28 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:47 PM
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ஒகேனக்கல்: தர்மபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கல்லுக்கு, வார விடுமுறை தினமான இன்று (நவ.,1), தமிழகம் மட்டுமின்றி கர்நாடகா, கேரளா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்தும், 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சுற்றுலா பயணியர் இன்று குவிந்தனர்.
காவிரியாற்றில் தற்போது நீர்வரத்து, 2,000 கன அடியாக உள்ளது. இதனால் ஆயில் மசாஜ் செய்தும், மெயின் பால்ஸில், சினி பால்ஸ் மற்றும் காவிரியாற்றில் குளித்தும், மீன் குழம்பு சமைத்து சாப்பிட்டும் மகிழ்ந்தனர். கோத்திக்கல், ஐந்தருவி, பெரியபாணி, மணல் திட்டு வழியாக இயக்கப்பட்ட பரிசல்களில் பயணித்து, காவிரியாற்றின் அழகை ரசித்தனர்.