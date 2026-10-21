பாலக்கோடு டவுனில் போக்குவரத்து நெரிசல் டிராபிக் போலீஸ் நியமிக்க மக்கள் கோரிக்கை
பாலக்கோடு டவுனில் போக்குவரத்து நெரிசல் டிராபிக் போலீஸ் நியமிக்க மக்கள் கோரிக்கை
ADDED : அக் 21, 2026 05:07 AM
பாலக்கோடு:பாலக்கோடு டவுன் பகுதியில்
போக்குவரத்து நெரிசலால், ஓட்டிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர். இதை
கட்டுப்படுத்த டிராபிக் போலீசாரை நியமிக்க, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை
விடுத்துள்ளனர்.
தர்மபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு
பேரூராட்சியிலுள்ள, 18 வார்டுகளில், 20,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள்
வசிக்கின்றனர். பாலக்கோடு டவுன் பகுதியில் தக்காளி மார்க்கெட்,
பஸ் ஸ்டாண்ட், பி.டி.ஓ., அலுவலகம், பேரூராட்சி அலுவலகம், தாலுகா
அலுவலகம், நெடுஞ்சாலைத்துறை அலுவலகம், போலீஸ் ஸ்டேஷன் உட்பட
பல்வேறு அரசு அலுவலகங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது.
எப்போதும்,
போக்குவரத்து பரபரப்பாக காணப்படும் டவுன் பகுதியில், சாலை
சீரமைப்பு பணிகள் கடந்த இரு மாதங்களுக்கு முன் முடிவடைந்தது.
இந்நிலையில், தக்காளி மார்க்கெட் முதல், கல்கூடப்பட்டி மேம்பாலம்,
வெள்ளிசந்தை பிரிவு சாலை வரையிலான இடங்கள், தினமும் கடும் போக்குவரத்து
நெரிசல் ஏற்படுகிறது. கடந்த, 4 ஆண்டுகளுக்கு முன், ஒரு டிராபிக்
எஸ்.ஐ., மற்றும் 2 ஏட்டுகள் நியமிக்கப்பட்டனர். இரண்டு ஆண்டுகள்
பணிக்கு பிறகு, அவர்களை மாவட்டத்தின் மற்ற பகுதிகளுக்கு மாற்றினர்.
அதன் பின் கடந்த, 2 ஆண்டுகளாக புதிதாக டிராபிக் போலீசார்
நியமிக்கவில்லை.
மேலும், சாலை நடுவே சென்டர் மீடியன் தடுப்புகள்
அமைக்கப்படாமல் உள்ளது. இதனால்,
தாறுமாறாக வாகனங்களை ஓட்டிச்
செல்லும் வாகன ஓட்டிகளால், அடிக்கடி விபத்துகள்
ஏற்படுகின்றன.
எனவே, பஸ் ஸ்டாண்ட், தக்காளி மார்க்கெட், ஸ்துாபி மைதானம் வரை
போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்தவும் மற்றும் விபத்தை
தடுக்கவும், மீண்டும் பாலக்கோடு பகுதிக்கு டிராபிக்போலீசாரை நியமிக்க, பொதுமக்கள் மற்றும்வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.