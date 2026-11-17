ADDED : நவ 16, 2026 03:42 AM
அரூர்: தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் சிறு விளையாட்டு அரங்கில், காலை மற்றும் மாலையில் ஏராளமான பொதுமக்கள் நடைபயிற்சி மேற்கொள்கின்றனர்.
மேலும், பல்வேறு போட்டிகளில் பங்கேற்க தயாராகும் வகையில் மாணவ, மாணவியரும் பயிற்சி மேற்கொள்கின்றனர். இந்நிலையில் விளையாட்டு மைதானத்தின் முன், மாலை நேரங்களில் மீன், பானிபூரி, சில்லி சிக்கன் உள்ளிட்ட தள்ளுவண்டி கடைகள் ரோட்டின் இருபுறமும் ஆக்கிரமித்து நிறுத்தப்படுவதால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இதை போலீசாரும் கண்டுகொள்வதில்லை.நடைபயிற்சிக்கு இருசக்கர வாகனங்களில் வரும் பொதுமக்கள், தங்கள் வாகனங்களை நிறுத்த முடியாமல் அவதிக்கு உள்ளாகின்றனர். மேலும், அப்பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசலால் விபத்துக்கள் ஏற்படுகிறது. இப்பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண, போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் (பொ) நடராஜ முருகன், த.வெ.க., மாவட்ட செயலாளர் சுரேஷ் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.