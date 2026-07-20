தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பிரேமதரு திட்டத்தில் மரக்கன்று நடும் நிகழ்ச்சி
தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பிரேமதரு திட்டத்தில் மரக்கன்று நடும் நிகழ்ச்சி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:56 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி அருகே, சாய்பாபா நுாற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு, பிரேமதரு திட்டத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மரக்கன்றுகள் நடும் நிகழ்ச்சி, நேற்று முன்தினம் நடந்தது.
சாய்பாபா நுாற்றாண்டு பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு, தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை சென்னை மண்டல அலுவலகத்தின் ஒத்துழைப்புடன், ஸ்ரீ சத்ய சாயி சேவா அமைப்பு, தர்மபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்கள் இணைந்து, 'பிரேமதரு' என்ற பெயரில் மரக்கன்றுகள் நடும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.சத்ய சாயி சேவா அமைப்பின் மாநில இளைஞர் அணி ஒருங்கி-ணைப்பாளர் பிரசன்னா வெங்கடேஷ், தர்மபுரி மாவட்ட தலைவர் சத்திய நாராயணா ஆகியோர் தலைமை வகித்தனர். இந்த திட்-டத்தின் மூலம், தமிழகம் முழுவதும் இதுவரை, 1.50 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளது.
அதன் தொடர்ச்சியாக, தர்மபுரி அருகே தேசிய நெடுஞ்சா-லையில் பட்டர்பிளை பாலம் பகுதியில் வேம்பு, நாவல், புங்கை, தான்றிக்காய், நெல்லி, புளி, மகிழம், இலுப்பை, அரசு, வில்வம் உட்பட பல்வேறு வகையான, 770 மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளா மற்றும் தமிழகத்தை சேர்ந்த சேவா அமைப்பின் நிர்வாகிகள் பலர் மரக்கன்றுகளை நட்டு வைத்தனர்.