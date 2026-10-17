/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/டிராக்டரில் சிக்கி டிரைவர் பலி
ADDED : அக் 17, 2026 04:35 AM
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அரூர்; அரூர் அருகே நிலத்தை சமன்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்ட டிரைவர் டிராக்டரில் சிக்கி உயிரிழந்தார்.
தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் அடுத்த ஜம்மணஹள்ளியை சேர்ந்த நாராயணன், 55, என்பவரது நிலத்தை சமன்படுத்தும் பணி நேற்று நடந்தது. இதில், வடகரையை சேர்ந்த வல்லரசு என்பவருக்கு சொந்தமான பொக்லைன் மற்றும் டிராக்டர் பயன்படுத்தப்பட்டது. பட்டவர்த்தியை சேர்ந்த அஜித், 23, பொக்லைன் ஆப்பரேட்டராகவும், கண்ணன், 25, டிராக்டர் ஓட்டுனராகவும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.இதனிடையே மாலை, 4:00 மணிக்கு அஜீத் டிராக்டரை இயக்கியுள்ளார். அப்போது, எதிர்பாராதவிதமாக இன்ஜினின் முன்பகுதி மேலே துாக்கியதில், நிலைதடுமாறிய அஜீத், டிராக்டரில் விழுந்து உயிரிழந்தார். கோபிநாதம்பட்டி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.