/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/டிராக்டர் டயரில் சிக்கி டிரைவர் சாவு
ADDED : நவ 18, 2026 05:52 AM
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பாலக்கோடு:பாலக்கோடு அருகே, செம்மணஹள்ளியில் கட்டுபாட்டை இழந்த டிராக்டர் டயரில் சிக்கி டிரைவர் பலியானார்.
தர்மபுரி
மாவட்டம், பாலக்கோடு அடுத்த சாமனுார் கிராமத்தை சேர்ந்த டிராக்டர்
உரிமையாளர் பக்கியராஜ். இவரது டிராக்டரை விவசாய பணிக்காக சாமனுார்
கிராமத்தை சேர்ந்த டிரைவர் மோகன், 32, என்பவர் ஓட்டிச் சென்றார். நேற்று
காலை, 10:00 மணிக்கு செம்மனஹள்ளி கிராம சாலையில் சென்றபோது, டிராக்டர்
கட்டுப்பாட்டை இழந்து, சாலையோரம் இருந்த முட்புதரில் மோதியது.
இதில், மோகன் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்தபோது, கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில்
டிராக்டரின் டயர்கள் அவர் மீது ஏறியது. இதில், படுகாயம் அடைந்த அவர்,
சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். மாரண்டஹள்ளி போலீசார்
விசாரிக்கின்றனர்.