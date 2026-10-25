கருங்கற்கள் கடத்திய லாரி டிரைவர் கைது

ADDED : அக் 24, 2026 04:18 AM
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: தர்மபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அடுத்த ஏ.பள்ளிப்பட்டி பகுதியில் உள்ள, சாலுார் நானாக்-குட்டை பகுதியை சேர்ந்தவர்
சரவணன்.
இவரது நிலத்தில் இருந்து, கருங்கற்கள் வெட்டி எடுத்து கடத்தப்படுவதாக ஏ.பள்ளிப்பட்டி வி.ஏ.ஓ., விஜயனுக்கு தகவல் வந்தது. இதைய-டுத்து நேற்று முன்தினம் மாலை, ஏ.பள்ளிப்பட்டி போலீசாருடன் சாலுார் செல்லும் சாலையில், புரட்சி நகர் மாரியம்மன் கோவில் அருகே, அதி-காரிகள் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது அவ்வழியாக வந்த டாரஸ் லாரியை சோதனை செய்தனர். அதில், 1 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான, 9 கருங்கற்கள் அரசு அனுமதி இன்றி கள்ளத்தனமாக கடத்தி வரப்பட்டது கண்டு பிடிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து நாமக்கல் மாவட்டம், ஆர்.கவுண்டம்பாளையம், தேவேந்திரர் தெருவை சேர்ந்த லாரி டிரைவர் பிரபு, 40, மீது ஏ.பள்ளிப்-பட்டி போலீசில் வி.ஏ.ஓ., கொடுத்த புகார்படி, பிர-புவை போலீசார் கைது செய்து லாரியை
பறிமுதல் செய்தனர்.