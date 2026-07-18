மஞ்சள் குவிண்டாலுக்கு ரூ.2,500 உயர்வு

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:28 AM
அரூர்; அரூர் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில், நேற்று நடந்த மஞ்சள் ஏலத்தில், 21.45 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனையானது.
தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் ஒழுங்குமுறை விற்-பனை கூடத்தில், நேற்று மஞ்சள் ஏலம் நடந்தது. இதில், 30 விவசாயிகள், 200 மூட்டை மஞ்சளை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தனர். விரலி மஞ்சள் ஒரு குவிண்டால் அதிகபட்சமாக, 18,599 ரூபாய், குறைந்தபட்சமாக, 16,899 ரூபாய்க்கு விற்பனை-யானது. இதேபோல், கிழங்கு மஞ்சள், ஒரு குவிண்டால் அதிகபட்சமாக, 17,099 ரூபாய், குறைந்தபட்சமாக, 16,399 ரூபாய்க்கு விற்பனை-யானது. மொத்தம், 200 மூட்டை மஞ்சள், 21.45 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனையானதாக அதிகா-ரிகள் தெரிவித்தனர்.கடந்த, 3ம் தேதி நடந்த ஏலத்தை ஒப்பிடுகையில், விரலி மஞ்சள் குவிண்டாலுக்கு, 2,490 ரூபாய், உருண்டை மஞ்சள் குவிண்டாலுக்கு, 3,200 ரூபாய் விலை அதிகரித்து கூடுதல் விலைக்கு விற்பனையானது.