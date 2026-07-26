தீவன கடையில் ரூ.60 ஆயிரம் திருடிய இரண்டு பேர் கைது
தீவன கடையில் ரூ.60 ஆயிரம் திருடிய இரண்டு பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 26, 2026 02:31 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளி அடுத்த பாளையம்புதுார் தேசிய நெடுஞ்சாலை கூட்ரோட்டில், அருள்ராஜ் என்பவருக்கு சொந்தமான மாட்டு தீவனக்கடை உள்ளது. இதில், அரூர் பகு-தியை சேர்ந்த இமானுவேல், 26, என்பவர் பணிபுரிந்து வரு-கிறார். கடந்த ஏப்., 15ம் தேதி பைக்கில் ஹெல்மெட் அணிந்து கடைக்கு வந்த, 2 பேர் இமானுவேலிடம், அருள்ராஜ் உறவின-ருக்கு, சனிசந்தை பகுதியில் விபத்து நடந்துள்ளதாக கூறியுள்-ளனர்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த இமானுவேல் விபத்து நடந்ததாக கூறிய இடத்திற்கு சென்றுள்ளார். அங்கு எந்த விபத்தும் நடக்கா-ததால் சந்தேகமடைந்த இமானுவேல் மீண்டும், கடைக்கு வந்து பார்த்தபோது கல்லாப்பெட்டியில் இருந்த, 60,720 ரூபாய் திருடு போனது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து தொப்பூர் போலீசார் விசாரித்து வந்தனர். இந்நிலையில், தீவனக் கடையில் பணம் திருடியதாக, ஈரோடு மாவட்டத்தை சேர்ந்த ரஞ்சித், 25, பூபதி, 34, ஆகிய இருவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். இவர்கள் மீது, கரூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் திருட்டு வழக்குகள் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.