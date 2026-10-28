/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ வாகனத்தில் 225 கிலோ குட்கா கடத்திய இருவருக்கு 'காப்பு'
வாகனத்தில் 225 கிலோ குட்கா கடத்திய இருவருக்கு 'காப்பு'
வாகனத்தில் 225 கிலோ குட்கா கடத்திய இருவருக்கு 'காப்பு'
ADDED : அக் 28, 2026 06:11 AM
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தர்மபுரி; தர்மபுரி அருகே, தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியாக, மினி சரக்கு வாகனத்தில் புகையிலை பொருட்கள் கடத்திய இருவரை, தர்மபுரி டவுன் போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
தர்மபுரி டவுன் போலீஸ் ஸ்டேசன் எஸ்.ஐ., சுந்தரமூர்த்தி தலைமையிலான போலீசார் நேற்று காலை, 7:30 மணிக்கு கிருஷ்ணகிரி - சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, அவ்வழியாக வந்த டாடா இன்ட்ரா மினி சரக்கு வாகனத்தை நிறுத்தி சோதனை செய்தனர். அதில், தடைசெய்யப்பட்ட, 225 கிலோ எடைகொண்ட, 4.50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான புகையிலை பொருட்கள் கடத்தி சென்றது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, சரக்கு வாகனத்தில் வந்த, சென்னை குரோம்பேட்டையை சேர்ந்த சதீஷ்குமார், 32, ரமேஷ், 55 ஆகிய இருவரையும் கைது செய்து, கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய சரக்கு வாகனத்தை பறிமுதல் செய்தனர்