/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ பெண் உள்பட இருவர் மாயம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:22 AM
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தர்மபுரி: தர்மபுரி அடுத்துள்ள வெள்ளாளப்பட்டி பஞ்., புதுகுடியான்-கொட்டாய் கிராமத்தை சேர்ந்த பூபதி, 19. இவர் கடந்த ஓராண்-டாக, தர்மபுரி கடை வீதியில் உள்ள நகைக்கடையில் வேலை பார்த்து வந்தார். கடந்த, 15ம் தேதி வீட்டிலிருந்து கடைக்கு சென்-றவர் மாயமானார். பெற்றோர் புகார் படி, கிருஷ்ணாபுரம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
* தர்மபுரி மாவட்டம், பென்னாகரம் தாலுகா, காசிக்காரன் பள்ளம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பவித்ரா, 22. இவர் பி.எஸ்.சி., மைக்ரோ பயாலஜி படித்துவிட்டு, கடந்த ஓராண்டாக வீட்டில் இருந்து வந்தார். இந்நிலையில் கடந்த, 16ம் தேதி முதல் பவித்-ராவை காணவில்லை. பெற்றோர் புகார்படி, பாப்பாரப்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.