அரூர் நகராட்சி சைக்கிள் ஸ்டாண்டில் நிறுத்திய டூவீலர்களுக்கு அபராதம்
அரூர் நகராட்சி சைக்கிள் ஸ்டாண்டில் நிறுத்திய டூவீலர்களுக்கு அபராதம்
ADDED : ஆக 13, 2026 03:10 AM
அரூர: தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் வழியாக புறநகர்களுக்கு, 150க்கும் மேற்பட்ட அரசு மற்றும் தனியார் பஸ்கள் இயக்கப்படுகிறது. மேலும், அரூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து கிராமப்புற பகுதிக-ளுக்கு, 30க்கும் மேற்பட்ட டவுன் பஸ்கள் இயக்கப்படுகிறது. தினமும், ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் மற்றும் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ, மாணவியர் பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து செல்கின்றனர். கடந்த, 2024 அக்., 24ல், 3.62 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், நவீனப்-படுத்தப்பட்ட அரூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் திறக்கப்பட்டது.
பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் வசதிக்காக அரூர் நகராட்சி சார்பில், பஸ் ஸ்டாண்டில் சைக்கிள் ஸ்டாண்ட் அமைக்கப்பட்டு, விரைவில் ஏலம் நடக்க உள்ளது. இதனிடையே சைக்கிள் ஸ்டாண்டில் டூவீலர்களை நிறுத்த சொல்லி, சிலர் பணம் வசூலிப்-பதாக புகார் எழுந்தது. நேற்று காலை, 7:00 மணிக்கு, அரூர் நகராட்சி கமிஷனர் விஜயாஸ்ரீ மற்றும் அலுவலர்கள் சைக்கிள் ஸ்டாண்டிற்கு வந்தனர். அங்கு, அனுமதியின்றி நிறுத்தியிருந்த, 10 டூவீலர்களை பறிமுதல் செய்து, வாகனத்தில் ஏற்றி, அரூர் நக-ராட்சி அலுவலகத்திற்கு எடுத்துச் சென்றனர். மேலும், 10 டூவீலர்களுக்கும் தலா, 1,000 ரூபாய் வீதம், என மொத்தம், 10,000 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. வரும் நாட்களில், ஏலம் விடாத சைக்கிள் ஸ்டாண்டில் டூவீலர்களை நிறுத்தினால், 2,000 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என, நகராட்சி கமிஷனர் விஜ-யாஸ்ரீ எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.