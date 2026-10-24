தோல் கழலை நோய் மாடுகளுக்கு தடுப்பூசி

ADDED : அக் 23, 2026 05:50 AM
தர்மபுரி: மாடுகள் தோல் கழலை நோயால் பாதிக்கப்படுவதை தடுக்க, சிறப்பு முகாமில் தடுப்பூசி செலுத்தலாம் என, மாவட்ட கலெக்டர் சரவணன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து, அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: மாடுகளுக்கு ஏற்படும் தோல் கழலை நோய், வைரஸ் நச்சுயிரியால் ஏற்படும் அம்மை வகையை சார்ந்தது. இது பூச்சிக்கடி மூலம் பரவுகிறது. நோய் தாக்கிய மாடுகளின் தோலின் மேல் கட்டிகள் தோன்றும். சில மாதங்களில் வடுக்கள் மறைந்து ரோமம் முளைத்து விடும். மாடுகள் மற்றும் மாடுகள் கட்டப்பட்டுள்ள தொழுவங்களை சுத்தமாக பராமரித்தால், பூச்சிகள் பெருகாமல் நோய் பரவுதலை தடுக்க முடியும். மாட்டினங்களில் ஏற்படும் தோல் கழலை நோய்க்கு எதிராக, 2026 - 2027ம் ஆண்டிற்கான பூஸ்டர் தடுப்பூசி, தர்மபுரி மாவட்டத்திற்கு, 2 லட்சம் டோஸ் தடுப்பூசி மருந்துகள் அரசால் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, தர்மபுரி மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து கிராமங்களிலும், 4 மாத வயதிற்கு மேற்பட்ட அனைத்து மாட்டினங்களுக்கும் நவ., 15ம் தேதி வரை சிறப்பு முகாம்கள் மூலம், தடுப்பூசி இலவசமாக போடப்பட உள்ளது. எனவே, கால்நடை வளர்ப்போர் இவ்வாய்ப்பை தவறாமல் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்துள்ளார்.