UPDATED : நவ 16, 2026 04:22 AM
ADDED : நவ 16, 2026 03:37 AM
அரூர்: தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் அடுத்த கோபிநாதம்பட்டி கூட்ரோட்டில் அமைந்துள்ள வாணி மாரியம்மன், செல்வ விநாயகர், பாலமுருகன் கோவில் கும்பாபிஷேக விழா, கடந்த, 5ம் தேதி காலை, 6:00 மணிக்கு மங்கள இசை, கோ -பூஜை, முகூர்த்த கால் நடுதல், முளைப்பாலிகை இடுதல், கங்கணம் கட்டுதலுடன் துவங்கியது.
13ம் தேதி மாலை, 4:30 மணிக்கு பம்பை, வாணவேடிக்கையுடன் கொங்கு திருமண மண்டபத்தில் உள்ள விநாயகர் கோவிலில் இருந்து முளைப்பாலிகையை கோவிலுக்கு பக்தர்கள் ஊர்வலமாக கொண்டு வந்தனர்.
நேற்று முன்தினம் சீர்வரிசை ஊர்வலம், மங்கள இசையுடன் சுப்ரபாதம், திருமுறைபாராயணம், கோ - பூஜை, விக்னேஸ்வர பூஜை, கணபதி ஹோமம், அஷ்டலட்சமி ஹோமம், பிரதான கலசங்கள், யாகசாலை பிரவேசம், முதல்கால யாகசாலை ஆரம்பம், மஹா பூர்ணாஹூதி, தீபாராதனை, பிரசாதம் வழங்குதல் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
நேற்று காலை, 6:00 மணிக்கு மங்கள இசையுடன் சுப்ரபாதம், இரண்டாம் கால யாகசாலை பூஜைகள், நாடிசந்தனம், 9:00 மணிக்கு கடம் புறப்பாடு, வாணி மாரியம்மன், செல்வ விநாயகர், பாலமுருகன் சுவாமிகளுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. இதில், ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர். ஏற்பாடுகளை, விழாக்குழுவினர் செய்திருந்தனர்.