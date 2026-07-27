/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ வேடியப்பன் சுவாமி கோவில் ஆடி விழா
ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:11 AM
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தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டம், மிட்டாநுாலஅள்ளியில் அமைந்துள்ள வேடியப்பன் சுவாமி கோவிலில், ஆடி மாதத்தை முன்னிட்டு, திருவிழா நடந்தது. இதையொட்டி, நேற்று அதிகாலை முதல் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேக, அலங்காரம் மற்றும் தீபாராதனை நடந்தது. தொடர்ந்து, கிராம மக்கள், வேட்-டைக்காரன் பங்காளிகள் மற்றும் ஏராளமான பக்தர்கள் நேர்த்திக்-கடன் செலுத்தி வழிபட்டனர்.
பின், ஊரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்ற ஊர்வலம் மீண்டும், வேடியப்பன் சுவாமி கோவிலை வந்தடைந்தது. இதில், பெண்கள் மற்றும் பக்தர்கள் கரகம் மற்றும் பால்குடம் எடுத்து வந்தனர். மேளதாள இசை முழங்க, அம்மன், கருப்புசாமி உள்-ளிட்ட பல்வேறு சுவாமிகளின் வேடங்கள் அணிந்து பக்தர்கள் ஊர்வலமாக வந்தனர்.