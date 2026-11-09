/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ரூ.44.26 லட்சத்திற்கு காய்கறிகள் விற்பனை
ADDED : நவ 09, 2026 01:09 AM
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தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள உழவர் சந்தைகளில் நேற்று, 44.26 லட்சம் ரூபாய்க்கு காய்கறிகள் விற்பனையானது.
தர்மபுரி டவுன் உழவர் சந்தையில், நாளொன்றுக்கு, 20 முதல், 25 டன் காய்கறிகள் சராசரியாக விற்பனையாகும். நேற்று ஐப்பசி மாத அமாவாசையை முன்னிட்டு, காய்கறிகள் விற்பனை அதிகரித்து காணப்பட்டது. தர்மபுரி உழவர் சந்தையில், 26 டன் காய்கறிகள், பாலக்கோடு, 12 பென்னாகரம், 15, அரூர், 10, ஏ.ஜெட்டிஹள்ளி, 15, காரிமங்கலம், 5 டன் காய்கறிகள் என மாவட்டத்திலுள்ள, 6 உழவர் சந்தைகளில், 84 டன் காய்கறிகள், 8 டன் பழங்கள் என, 44.26 லட்சம் ரூபாய் அளவிற்கு விற்பனையானது. இவற்றை, 19,545 நுகர்வோர் வாங்கிச் சென்றனர்.