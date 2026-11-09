அரூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வளாகத்தில் துருப்பிடித்து வீணாகும் வாகனங்கள்
அரூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வளாகத்தில் துருப்பிடித்து வீணாகும் வாகனங்கள்
ADDED : நவ 09, 2026 01:12 AM
அரூர்: அரூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வளாகத்தில், துருப்பிடித்து வீணாகி வரும் டூவீலர்களை ஏலம் விட, பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
தர்மபுரி மாவட்டம், அரூரில், ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் எதிரே, போலீஸ் ஸ்டேஷன் உள்ளது. இங்கு, பல்வேறு வழக்குகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட, கார், மினி சரக்கு வாகனங்கள், லாரி மற்றும் நுாற்றுக்கணக்கான டூவீலர்கள் ஒரே இடத்தில் போலீசார் நிறுத்தி வைத்துள்ளனர். இதை சுற்றி செடிகள் வளர்ந்து வாகனங்கள் வீணாகி வருகின்றன.ஆண்டுக்கணக்கில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த வாகனங்கள் வெயில், மழையில் நனைந்து துருபிடித்து காணப்படுகிறது. இதனால் யாருக்கும் பயன்படாமல் போகிறது. மறு பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் இருப்பதால், வாகன உரிமையாளர்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள வாகனங்களை எடுத்து செல்வதை தவிர்த்து விடுகின்றனர்.
போலீஸ் ஸ்டேஷன் வளாகத்தில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள வாகனங்கள் மாவட்ட எஸ்.பி., அலுவலகம் மூலம், ஆயுதப்படை மைதானத்தில் ஏலம் விடப்படுவது வழக்கம். எனவே, அரூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வளாகத்தில் துருப்பிடித்து வீணாகி வரும் வாகனங்களை ஏலம் விட பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.